Aranha acerta últimos detalhes para assinar com o Palmeiras

O Palmeiras deve anunciar em breve o 18.º reforço da temporada e mais um pedido do técnico Oswaldo de Oliveira. O goleiro Aranha acertou verbalmente nesta sexta-feira a sua transferência para o clube alviverde e restam detalhes para o anúncio ser realizado. O contrato do jogador deve ter a duração de um ano.

Aranha chega sem custos ao Palmeiras, após fazer um acordo e se desligar do Santos por falta de pagamento de salários. O goleiro chegou a receber sondagens de um time chinês, mas decidiu ficar no Brasil e aceitar o desafio de tentar tirar o posto de Fernando Prass como titular.

Assim, Aranha deve ser o terceiro goleiro inscrito no Campeonato Paulista e, com isso, Fábio deve ficar apenas treinando ou pode ser liberado para procurar clubes.

Aranha tem 34 anos e começou nas categorias de base da Ponte Preta, onde atuou até 2009 e foi campeão paulista do Interior, em 2009. No ano seguinte, foi para o Atlético Mineiro e ganhou o Campeonato Mineiro. Em 2011, acertou com o Santos e no time da Vila Belmiro conquistou o Campeonato Paulista (2011 e 2012), a Copa Libertadores (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012).

Com o goleiro, o Palmeiras completa 18 reforços e devem encerrar, por enquanto, as contratações. Os outros 17 jogadores são: os zagueiros Vitor Hugo, Jackson e Victor Ramos; os laterais Lucas, Zé Roberto e João Paulo; os volantes Arouca, Amaral, Gabriel e Andrei; os meias Alan Patrick, Robinho e Ryder; e os atacantes Dudu, Leandro Pereira, Rafael Marques e Kelvin.