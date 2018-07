Aranha aposta na defesa para Santos superar maratona

SANTOS - O goleiro Aranha afirmou que o Santos deve apostar na força do seu sistema defensivo para se sair bem na maratona de jogos no Campeonato Brasileiro. Após bater o Goiás por 1 a 0 no último sábado, o time vai enfrentar Internacional, na terça-feira, Flamengo, na quinta-feira, e Botafogo, no domingo.

"Nossa equipe é equilibrada. Temos nos posicionado bem defensivamente, pois todos vêm marcando. Ofensivamente também estamos bem e as coisas vão melhorar ainda. Por isso, o equilíbrio é o nosso ponto forte", afirmou Aranha, goleiro da segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 14 gols sofridos em 17 partidas.

Em nono lugar no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, o Santos tem dois jogos a menos e pode aproveitar isso para se aproximar da luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

"O campeonato é equilibrado e está cedo para traçar uma meta. Com bastante trabalho e humildade, na metade do segundo turno, conseguimos definir alguma coisa. No momento, está tudo muito embolado e temos que melhor muito também", disse Aranha.

Preocupado com a maratona, o goleiro teme que jogadores do Santos sofram lesões e admitiu não saber se o time terá condições de atuar em alto nível em todas as partidas.

"O que preocupa mais é que quanto mais jogamos, mais temos chances de machucar e de errar. E os erros custam muito caro. Essa sequencia de exigência física e psicológica desgasta bastante. Nem sempre, jogando uma maratona dessa você mantém um nível", comentou.