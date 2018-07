Aranha diz que Santos já assimilou estilo de Oswaldo

SANTOS - Ao vencer o Comercial na terça-feira o Santos alcançou a melhor campanha deste Paulistão, ao lado do Palmeiras, mas com vantagem no saldo de gols. O time tem o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição. Para o goleiro Aranha, o bom rendimento neste início de ano já é reflexo da chegada do técnico Oswaldo de Oliveira ao clube.

"A nossa equipe assimilou o que ele quer, a gente tem se esforçado para isso", avalia o experiente jogador, já acostumado com as cobranças do novo treinador. "Quando vem a derrota a gente começa a procurar o erro. E pode ser qualquer setor, então é importante todos fazerem o seu melhor para quando vier a derrota, a gente pensar que cada um vez sua parte."

Apesar do bom momento, Aranha evita se empolgar com os bons números do Santos no Paulistão. "Tanto para o Santos quanto para as outras equipes, o importante é no final, quando o campeonato acabar. Às vezes a melhor defesa pode vir a ser a pior, acho que no final do trabalho a somatória de tudo vai dizer quem é o campeão", comenta.

SELEÇÃO

No País já entrando em clima de Copa, Aranha diz sonhar com uma vaga na seleção brasileira, mas admite que suas chances são reduzidas. "Gostaria de ir, mas não fico pensando nisso. Ficar sonhando e pensando faz com que você deixe de fazer suas coisas, tenho que fazer minha parte aqui".

O goleiro acredita que o Brasil será bem representado por Julio Cesar, contestado por alguns por estar voltando de lesão, sem ritmo de jogo. "Ele já tem outra Copa nas costas, já provou seu valor, espero que ele consiga jogar. Não podemos afirmar que o fato de não estar jogando será prejudicial, às vezes a gente está treinando e jogando e nada dá certo."