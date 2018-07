Aranha e Amaral são as novidades em treino do Palmeiras desta terça

O goleiro Aranha e o volante Amaral foram as principais novidades do treinamento do Palmeiras realizado nesta terça-feira pela manhã, na Academia de Futebol. O goleiro fez sua primeira atividade no gramado, após ter sido contratado, e o volante voltou aos trabalhos no campo após se recuperar das dores lombares que o tiraram da partida amistosa contra o Red Bull Brasil, em 25 de janeiro.

Aranha treinou na segunda-feira na academia e nesta terça, correu em torno do gramado. O goleiro não tem previsão para estreia, já que ficou de fora da pré-temporada do Santos enquanto negociava com o clube sua saída. Ele chegou a entrar na Justiça para sair por falta de pagamento de salários, mas depois fez acordo com a equipe da Vila Belmiro.

Já Amaral estava treinando normalmente até sentir dores nas costas na semana passada. Por precaução, foi cortado do jogo do último sábado, mas parece já recuperado. Entretanto, sua presença em campo diante da Ponte Preta, quinta-feira, ainda não é certa.

O zagueiro Victor Ramos, se recuperando de dores musculares, também correu em torno do gramado, enquanto Arouca fez um trabalho físico separado, com Caio Mancha e Luiz Gustavo, atletas que não serão aproveitados pela comissão técnica.

O meia Mendieta, outro que também foi liberado para procurar clubes, passou a maior parte do tempo fazendo fortalecimento muscular e nos minutos finais da atividade, foi para o gramado, onde realizou um trabalho leve.

Ainda nesta terça-feira, o Palmeiras apresenta Aranha, o 18º reforço na temporada. Na quarta, a equipe faz o último treinamento visando a partida contra a Ponte Preta nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.