Aranha é o terceiro atleta a entrar na Justiça contra o Santos

Atualizado às 20h38

O goleiro Aranha está tentando se desvincular do Santos com uma ação na Justiça do Trabalho motivada pelo atraso de quatro meses no pagamentos dos salários. Depois que Arouca e Mena procuraram os tribunais, o goleiro não se apresentou para o treino da tarde desta segunda-feira, alimentando os rumores de que ele pode sair do clube - o Palmeiras é um dos clubes interessados. O arqueiro de 34 anos foi ao CT pela manhã, mas também não treinou.

Às pessoas mais próximas, Aranha mostrou insatisfação com o atraso no pagamento dos salários, entre eles o 13.º salário e os direitos de imagem, que representam a fatia mais significativa da remuneração. Além disso, mostrou desconforto com o interesse da nova diretoria na contratação de Jefferson, que acabou assinando a sua renovação com o Botafogo. Aranha afirma que aceitaria a reserva, mas gostaria de transparência na decisão.

Por meio de sua assessoria, Aranha preferiu não comentar eventuais negociações com outros clubes. O goleiro só vai se pronunciar quando definir a sua situação com o Santos ou receber alguma proposta formal de outra equipe, o que ainda não teria acontecido.