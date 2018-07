Aranha é poupado de treino e contém euforia no Santos

SANTOS - O goleiro Aranha acabou sendo poupado do treino que o elenco do Santos realizou na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, por causa de dores no quadril. O jogador sofreu uma pancada no local na partida contra a Portuguesa, no último sábado, na Vila Belmiro, mas não preocupa para o confronto de domingo, diante do Coritiba, às 16 horas, novamente em casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Aranha ficou realizando exercícios na academia do clube e depois apareceu para dar entrevista coletiva, na qual enfatizou a importância de o time santista ter emplacado uma sequência de três vitórias na competição, fato que o deixa hoje na oitava posição da tabela, com 11 pontos.

"A vitória (por 4 a 1 sobre a Portuguesa) trouxe uma tranquilidade a mais, mas no Campeonato Brasileiro não podemos ficar muito tempo comemorando porque é um campeonato em que todas as equipes são de alto nível", disse o goleiro. Ele lembrou em seguida que o Santos terá pela frente o líder Coritiba, o único invicto até aqui neste Brasileirão, e que se não voltar a vencer "as coisas começam a se complicar novamente". "A gente sempre respeita todos os adversários, e o próximo pra gente é como se fosse o melhor do mundo. E mesmo com os resultados positivos, não vamos permitir que a euforia tome conta do grupo", garantiu.

Outro jogador que acabou ficando fora do treino desta manhã de terça no CT Rei Pelé foi o atacante Miralles. O argentino foi dispensado da atividade para resolver a renovação do seu visto de trabalho no Brasil.

Os volantes Arouca, que tem um edema na coxa esquerda, e Renê Júnior, com uma inflamação no púbis, também não treinaram, assim como o zagueiro Neto, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e ainda não tem para voltar a atuar. Entre eles, Arouca ainda não deve reunir condições de voltar ao time contra o Coritiba.

CICINHO

Recém-contratado pelo Santos, o lateral-direito Cicinho fez na manhã desta terça o seu primeiro treino com bola desde quando chegou ao clube. O ex-atleta da Ponte Preta, porém, ainda não foi sequer oficializado como reforço do clube, devido a problemas burocráticos de sua contratação.

Desta forma, ainda não é certo se poderá ficar à disposição do técnico interino Claudinei Oliveira para o jogo diante do Coritiba, assim como ainda terá de brigar por uma posição na equipe titular com Rafael Galhardo. E ele só poderá estrear pelo Santos se o seu nome entrar nesta semana no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.