Aranha não treina e pode desfalcar o Santos, já Robinho deve jogar

O goleiro Aranha poderá desfalcar o Santos na partida contra o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira, no Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofre com dores na coxa esquerda, realizou exames médicos na manhã desta quarta-feira e corre risco de ficar de fora da partida, como explicou o técnico Enderson Moreira.

"Vamos aguardar um pouquinho, sentiu nos últimos 15 minutos do jogo contra o Figueirense, fez um tratamento nessa semana, ficou longe dos trabalhos com bola. Ele foi fazer um exame para poder ver. Basicamente parece que foi um cansaço muscular", afirmou o treinador santista, que tem Vladimir como opção caso Aranha seja vetado.

Assim como Aranha, o atacante Robinho também ficou fora do treinamento desta quarta-feira no CT Rei Pelé, por causa de cansaço muscular. Mas embora não tenha confirmado a escalação do jogador, Enderson indicou que a situação preocupa bem menos do que a do goleiro santista.

"Conversei com ele mais cedo, é mais uma questão preventiva, acredito que jogue. Temos que aguardar, esperar, é uma sequência de jogos difícil, ficamos sempre atentos aos indícios de cansaço, para a necessidade de fazer um trabalho lá dentro. A expectativa é que possa atuar no jogo", disse.

A dúvida, então, fica mesmo em relação aos nomes que vão atuar no setor ofensivo, pois Enderson conta com Robinho, Gabriel, Leandro Damião e Thiago Ribeiro para três vagas no ataque - ou até mesmo duas, caso o treinador prefira utilizar um time com três volantes diante do Atlético-MG. E Enderson preferiu não revelar quem será utilizado.

"Tenho na minha cabeça o que posso fazer, temos tempo para o confronto ainda. Um jogador vai ter que esperar, se for o Leandro, o Gabriel, pode ficar fora desse jogo e jogar no seguinte. Não trabalho apenas com 11 titulares, mas com peças que podem cumprir corretamente as suas funções", afirmou.

Certo mesmo é que Neto, que substituiu Edu Dracena no jogo de domingo com Figueirense, agora vai ocupar o lugar do suspenso David Braz na zaga santista. Além disso, como Mena continua fora do time, ainda se recuperando de lesão, Caju permanecerá entre os titulares do Santos nesta quinta-feira.

Em nono lugar no Campeonato Brasileiro com 33 pontos, o Santos tentará conquistar um bom resultado diante do Atlético-MG para tentar se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados.