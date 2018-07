Aranha sofre ofensas racistas de gremistas e desabafa: 'Dói muito'

No final da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, o goleiro santista Aranha foi alvo de mais um episódio lamentável para o futebol brasileiro. O goleiro sofreu insultos racistas de um grupo de torcedores na reta final da vitória por 2 a 0 sobre o time gaúcho, em Porto Alegre, e saiu de campo indignado. Imagens da tevê mostraram claramente uma mulher chamando o atleta de "macaco".

"Eu estava no gol e a torcida começou a xingar de 'preto fedido', 'cambada de preto', essas coisas. Fiquei nervoso, mas estava me segurando. Foi aí que começou um pequeno coro de ''macaco''. Mandei o câmera filmar, mas quando ele foi mostrar já tinha acontecido. Fico puto, com o perdão da palavra, e dói muito", disse, bastante chateado.

Aranha estava revoltado e as imagens da televisão mostram parte da torcida xingando o jogador de "macaco". "O pior é que fui falar com o juiz (Wilton Pereira Sampaio) sobre isso e ele falou que eu estava provocando a torcida adversária. Sou preto sim, e se isso é insultar, não sei mais nada. Claro que não são todos os torcedores que fazem isso na Arena Grêmio, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio", continuou.