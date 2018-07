Aranha treina no Palmeiras e garotos voltam para a base

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, após a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, e o técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treino tático para os atletas que não jogaram na quinta-feira. As novidades ficaram por conta da presença do goleiro Aranha na atividade com os demais goleiros e da ausência de alguns garotos que disputaram a Copa São Paulo neste ano.

Guilherme, Gabriel Leite, Chistopher e Juninho voltaram para o time da base e o único que permaneceu no elenco principal foi o atacante Gabriel Jesus. Oficialmente, ele ainda está apenas treinando com o grupo e não foi integrado, embora tenha chances até de ser inscrito no Campeonato Paulista.

Quanto a Aranha, o goleiro participou de um treinamento especial com Oscar Rodriguez, preparador de goleiros, ao lado de Fernando Prass, Jailson e Fábio. O novo reforço para a meta alviverde mostrou desenvoltura e agilidade na atividade, que consistia em defender, pular em diferentes ângulos na frente do gol. Após a atividade, Aranha passou a correr em torno do gramado, enquanto Fábio fez um trabalho a parte.

No campo, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treino tático com os jogadores que não foram titulares contra a Ponte Preta, exceto Fernando Prass. Um time foi formado por Prass; Ayrton, Victor Ramos, Jackson e Zé Roberto; Amaral, Arouca, Robinho, Rafael Marques e Maikon Leite; Cristaldo. O outro time foi formado por Jailson; João Denoni, Thiago Martins, Wellington e Julien; Andrei, Luiz Gustavo, Victor Luis, Ryder e Mendieta; Gabriel Jesus.

No sábado, Oswaldo comanda o último treinamento na Academia de Futebol, antes da partida com o Corinthians. A tendência é que a única alteração em relação ao time que perdeu para a Ponte Preta é a entrada de Zé Roberto na lateral-esquerda, no lugar de João Paulo.

Quanto a Cleiton Xavier, o meia passa por exames médicos e ainda nesta sexta-feira deve ir até a Academia de Futebol para assinar contrato. O vínculo do jogador deve ter a duração de três anos.