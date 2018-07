Aranha volta à Arena do Grêmio em partida sob forte tensão

Santos e Grêmio fazem um jogo de alta tensão, nesta quinta-feira, às 20h30, na Arena, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de o estádio voltar a ser palco de injúrias racistas contra o goleiro Aranha, do Santos, colocou as forças de segurança do Rio Grande do Sul em estado de alerta.

O policiamento será reforçado e o Grêmio, além de adotar medidas de seguranças inéditas com câmeras voltadas especialmente para o setor onde ficam as organizadas, espalhará funcionários à paisana no estádio.

Na tarde de quarta-feira, a delegação santista desembarcou em Porto Alegre sob forte esquema de segurança, e evitou contato com os torcedores e a imprensa. Os jogadores não passaram pelo saguão do Aeroporto Salgado Filho e, logo após descerem do avião, tomaram na pista o ônibus que os conduziu até o hotel.

Na última vez que Aranha esteve na Arena, no dia 28 de agosto, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ele foi chamado de “macaco” e “preto fedido” por parte da torcida gaúcha. O clube acabou excluído do torneio pelo STJD por causa do comportamento de seus torcedores.

A Brigada Militar aumentou o efetivo para a partida e policiais do Batalhão de Operações Especiais adotarão com Aranha o mesmo esquema de segurança utilizado nas vezes em que Ronaldinho Gaúcho foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio quando defendia Flamengo e Atlético-MG.

O Tricolor gaúcho chegou a cogitar uma recepção especial a Aranha na Arena, uma espécie de pedido de desculpas, mas a negativa do goleiro de qualquer tipo de aproximação com o clube fez com que a diretoria desistisse da ideia.

Para esquentar ainda mais o clima antes do jogo, na terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari falou sobre uma suposta armação feita pelo goleiro santista. “Vamos ver se eles vão cair na esparrela de Aranha de novo”, disse durante treino do Grêmio no estádio Olímpico.

Coube ao diretor de futebol do clube gaúcho, Rui Costa, tentar explicar a declaração de Felipão. “Foi uma declaração na informalidade, que está voltada muito mais para o jogo desta quinta-feira do que para o que passou”, disse.

Costa também aproveitou para atacar o zagueiro santista Edu Dracena. “Ele disse que o Grêmio tem uma torcida racista e que deveria ser banido do futebol. Isso é inadmissível. Esse tipo de manifestação acentua ainda mais a rivalidade e gera desconforto. Dracena vai ter de assumir as consequências.”

Costa acredita que Edu Dracena será bastante vaiado, mas que a torcida gremista vai se comportar “dentro daquilo que sempre foi razoável”. A diretoria está preocupada que os atos da torcida esta noite possam prejudicar o julgamento do recurso apresentado pelo clube no Pleno do STJD, recorrendo da exclusão da Copa do Brasil. A audiência está marcada para o próximo dia 26.

Do lado do Santos, o técnico Enderson Moreira, demitido do Grêmio em 28 de julho após derrota para o Coritiba, vai rever os seus ex-comandados. “Nunca trago nada do que passou e tenho a cabeça firme sobre o que quero. O que ficou para trás, ficou. Defendo o Santos e quero a vitória para somar três pontos na busca de uma boa classificação”, disse.

O treinador, inclusive, considera relativa a importância de conhecer bem todos os jogadores que estarão do outro lado no jogo. “Com a chegada de um novo treinador, muita coisa mudou.”

Enderson mandou um dos seus auxiliares assistir ao jogo do Grêmio contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na rodada passada, e reviu o vídeo da vitória por 2 a 0 do Santos pela Copa do Brasil, para fazer comparações. Embora o Santos seja visitante, ele vai armar o time no esquema 4-3-3.

O Grêmio vive bom momento. Está invicto há cinco rodadas (quatro vitórias e um empate) e, por isso, Felipão teve uma reunião com os jogadores para tenta blindar o elenco de assuntos extracampo. “Vamos fazer tudo o que sempre fizemos. Não vai ter nada diferente”, disse o atacante Barcos.

GRÊMIO X SANTOS

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Geromel, Rhodolfo e Pará; Ramiro, Matheus Biteco, Fellipe Bastos e Luan; Dudu e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Zé Carlos; Arouca, Souza e Lucas Lima; Gabriel, Leandro Damião e Robinho. Técnico: Enderson Moreira.

JUIZ - Ricardo Marques Ribeiro (MG)

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre

HORÁRIO - 20h30

TRANSMISSÃO - SporTV