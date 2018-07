Arão diz que Flamengo pode 'chegar longe', mas cobra evolução Enquanto Vasco e Botafogo disputam o título do Campeonato Carioca, o Flamengo tem que se concentrar em apenas treinar até o próximo compromisso, a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 14. Ninguém na Gávea esconde que o time deixou a desejar na primeira parte da temporada, caindo também na semifinal da Liga Sul-Minas-Rio, mas o volante Arão acredita que a equipe ainda pode fazer bastante até o fim do ano.