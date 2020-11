Arão diz que Flamengo poderia ter definido o jogo no 1º tempo: 'Faltou caprichar'

Cansado, desarticulado e sem força de reação. Este foi o Flamengo eliminado pelo São Paulo das quartas de final da Copa do Brasil, após uma derrota incômoda por 3 a 0, no Morumbi, na noite desta quarta-feira. Não dá para reclamar da falta de sorte, nem de injustiça porque nos dois jogos o time paulista se mostrou superior, vencendo no Maracanã por 2 a 1.

Para o volante Willian Arão a eliminação foi sofrida. Mas ele reconheceu que o time fez dois tempos distintos. "No primeiro nós tivemos mais posse de bola, criamos algumas oportunidades e faltou caprichar nos passes. No segundo, sofremos os gols cedo e não reagimos".

No lance do terceiro gol, ele tentou recuar para o goleiro Diego Alves, mas entregou de bandeja, nos pés de Pablo. "Eu fui empurrado pelo Daniel Alves, que me desequilibrou. Houve a falta que não foi marcada", defendeu-se.

Personagem que chamou atenção foi o meia Éverton Ribeiro, que atuou durante o segundo tempo. Ele entrou no lugar do atacante Michael. E poderia ter até marcado um gol de pênalti aos 18 minutos, quando pegou a bola para a cobrança. Mas, enquanto o árbitro confirmava o lance no VAR, Vitinho encostou nele e pediu para cobrar, pegando a bola das mãos do meia. Mas isolou, batendo por cima do travessão. Em 33 jogos na temporada, Vitinho só marcou dois gols, uma performance ruim.

A verdade é que Éverton Ribeiro nem deveria ter entrado em campo. Na noite anterior ele comandou a seleção brasileira na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Mas logo pela manhã de quarta-feira ele já estava concentrado com seus companheiros de clube num hotel da capital paulista. E antes já tinha postado nas suas redes sociais uma foto no qual aparecia usando botas pneumáticas, que ajudam na recuperação muscular de atletas. Com os seguintes dizeres: "Recuperando para mais uma decisão".

Não deu certo. Ao final do duelo, ele foi o primeiro jogador a ser cumprimentado pelo técnico Rogério Ceni, mas não quis dar entrevistas na beira do gramado indo direto para os vestiários.