Arão garante Flamengo mudado para impedir nova derrota para o Flu

Já classificado às semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo tem um clássico diante do Fluminense pela rodada final da Taça Rio, neste domingo, no Maracanã. No último encontro entre eles, o time tricolor aproveitou uma atuação decepcionante do rival para vencer por 1 a 0, na semifinal da Taça Guanabara, e garantir vaga na decisão do primeiro turno. Para evitar que isto se repita, Willian Arão prometeu uma estratégia bem diferente para o fim de semana.

"Temos estratégias para cada jogo. Naquele, adotamos uma que vinha funcionando bem. Tomamos um gol no final, mas, sem dúvida, se o Abel (Braga) achar por bem adotar outra estratégia, é o que vamos acatar. É clássico, sabemos da importância", declarou nesta quinta-feira.

Arão também fez questão de destacar o peso do Fla-Flu, ainda que a equipe já tenha garantido a vaga às semifinais. "Não pensamos com mais tranquilidade. É um clássico, sabemos do peso que tem um Fla-Flu. Vidas podem ser mudadas. Não tiramos nada por já estarmos classificados."

O volante sabe da necessidade de dar uma resposta ao rival depois do encontro do dia 14 de fevereiro. Mesmo com um elenco teoricamente inferior, o Fluminense impôs seu estilo, foi melhor do que o Flamengo e acabou premiado com um gol no fim, que decretou o triunfo. Aquele resultado resultou em duras críticas a alguns jogadores e ao técnico Abel Braga.

"A gente aprende em todo jogo, seja com vitória, derrota ou empate. Cada jogo conta uma história. Sabemos aquilo que fizemos de errado, o que poderíamos ter feito diferente dentro da proposta estratégica. Muito se bateu no Abel, mas nós, jogadores, poderíamos ter feito uma partida diferente. Nos cobramos depois e vamos nos preparar dentro daquilo que podemos fazer de melhor", garantiu Arão.

Uma das principais apostas rubro-negras para o clássico é Gabriel. O atacante vive ótima fase, tem correspondido ao investimento feito pelo clube e vem de dois gols marcados no triunfo sobre o Madureira, terça-feira, também pela Taça Rio.

"Sabemos que é um goleador, que pode decidir uma partida a qualquer momento. Sabemos da qualidade dele. Ficamos felizes e esperamos continuar contribuindo para ele ter mais chances e fazer mais gols. Ele é nosso centroavante e, mesmo na partida que não marca, nos ajuda muito", elogiou Arão.