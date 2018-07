Araruna pode ter nova chance no São Paulo contra o Grêmio

O treino desta terça-feira no CT da Barra Funda foi fechado na maior parte do tempo, mas no aquecimento dos jogadores do São Paulo, Dorival Junior pode ter deixado escapar uma dica do time que deve entrar em campo diante do Grêmio, na quarta-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão.

+ Petros vê São Paulo fortalecido após sufoco e pede cautela sobre Libertadores

O time foi dividido em dois grupos para a primeira parte do treino, e Araruna estava com Pratto, Rodrigo Caio, Petros e demais titulares da equipe. As exceções foram Hernanes e Sidão, que iniciaram a atividade com trabalhos separados.

Araruna deve ter uma nova chance como titular da lateral-direita do time, que não terá Militão, expulso no jogo contra os cariocas. O substituto já tinha entrado no lugar de Militão no duelo contra a Chapecoense, mas foi bastante criticado pela torcida tricolor. Buffarini e Aderllan também são opções para a posição.

Maicosuel deve ser mantido no meio-campo. Contra o Vasco, ele foi titular na vaga de Cueva, que joga a repescagem das Eliminatórias da Copa com a seleção peruana, e estava no mesmo grupo de titulares no aquecimento desta terça. Lucas Fernandes é outro candidato à vaga. Shaylon e Thomaz também são opções.

De acordo com o clube, o treino desta terça focou em posicionamento dentro de campo. Os titulares receberam informações sobre os pontos fortes do Grêmio e simularam jogadas no gramado, enquanto os reservas fizeram trabalhos técnicos separadamente. O elenco viaja ainda nesta terça para a capital gaúcha.

O provável time do São Paulo contra o Grêmio tem Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Maicosuel e Marcos Guilherme; Lucas Pratto. O time tricolor tem 45 pontos e está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro.