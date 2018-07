Araújo reclama de falta de oportunidades no Fluminense O atacante Araújo, que chegou em janeiro e fez somente 24 partidas pelo Fluminense, reclamou nesta sexta-feira da falta de oportunidades na equipe carioca. "Vim para jogar, não para ficar no banco", disse, em entrevista à Rádio Brasil. "A minha intenção é ficar, mas se for para jogar. Caso isso não aconteça é melhor arrumar um acordo amigável".