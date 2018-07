Araújo treina com titulares na chegada ao Atlético-MG

Um dia depois de ser apresentado, o atacante vindo do Náutico formou o quarteto ofensivo do Atlético no segundo coletivo do ano. Como Rosinei foi poupado, com dores musculares, o veterano treinou pela direita, ao lado de Bernard, Ronaldinho e Jô, que começam a temporada com a titularidade garantida.

Na atividade, Cuca testou o ataque titular contra os zagueiros reservas. O único volante do grupo foi Leandro Donizete, que forma dupla com Pierre. Durante o treino, o técnico fez modificações, como a entrada de Alecsandro no lugar de Araújo e a de Neto Berola na vaga de Bernard.

Assim, a equipe que começa o ano tem: Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Junior César, Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho; Araújo, Bernard e Jô. O ídolo Gilberto Silva, pelo menos por enquanto, é reserva.