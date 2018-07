Araújo volta a treinar entre os titulares do Fluminense O técnico Abel Braga voltou a escalar o atacante Araújo entre os titulares do Fluminense, que enfrenta o Bonsucesso no sábado. No treino desta quinta-feira, o atleta mais uma vez ocupou a vaga do meia Thiago Neves, em detrimento de Matheus Carvalho, testado na posição na atividade de terça-feira.