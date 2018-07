Arbeloa minimiza amistosos e promete Espanha forte A Espanha sofreu para vencer amistoso contra a Arábia Saudita no sábado, por 3 a 2. E já prevendo certa dificuldade na próxima partida com a Coreia do Sul, o defensor Álvaro Arbeloa minimizou esses jogos de preparação e garantiu que a seleção espanhola estará em seu melhor nível durante a Copa do Mundo da África do Sul.