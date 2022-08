Árbitra Dalma Magali sofre agressão durante partida em competição regional na Argentina

Uma cena de violência interrompeu e finalizou um jogo de futebol na Argentina na noite de domingo. A árbitra Dalma Magalí Cortadi foi agredida pelas costas durante o segundo tempo de Deportivo Independencia x Garmense, em duelo do campeonato regional, na cidade de González Chaves, na província de Buenos Aires. Antes de levar um soco pelas costas, ela havia marcado uma falta no meio de campo. Houve aglomeração dos jogadores.

A agressão aconteceu após Cortadi assinalar uma falta na intermediária contra o Garmense. Jogadores da equipe ficaram insatisfeitos com a marcação e reclamaram com a árbitra. Quando a situação parecia resolvida e o jogo seria retomado, Cristian Tirone correu por trás dos companheiros de equipe e surpreendeu a árbitra, que não teve qualquer reação para se defender.

Ele tentou acertar um soco na cabeça de Cortadi, pelas costas. Na corrida, acabou acertando de raspão a cabeça da árbitra e também as costas e o ombro direito. Ela caiu no chão, mas se levantou rapidamente, sem indicar concussão. O jogador foi contido rapidamente pelos companheiros de time, até que a polícia entrou no gramado e o deteve. Ele foi preso.

A female referee, Dalma Magali Cortadi, was hit by a male footballer in the Argentine amateur league. The incident occurred after she issued a yellow card to a Garmense player. Cristian Tirone who didn't accept this immediately hit the back of her head.pic.twitter.com/cqLzPT1Nau — Haluan Media (@haluandotco) August 1, 2022