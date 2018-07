Arbitragem 'digna' no clássico é elogiada pelo técnico santista Dorival Júnior

Após as reclamações contra a arbitragem na última quinta-feira, o técnico Dorival Junior foi só elogios ao trio que comandou o clássico deste domingo contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Nas palavras do treinador do Santos, o árbitro paulista Raphael Claus e seus assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Marcelo Van Gasse tiveram uma atuação na partida "digna de Campeonato Brasileiro".

"Aquilo (contra o Internacional) não foi uma arbitragem. Hoje (domingo) nós tivemos uma arbitragem", elogiou Dorival Júnior. O técnico da equipe da Vila Belmiro, entretanto, preferiu não comentar o lance mais polêmico da partida: o pênalti marcado sobre Luis Felipe e que iniciou a reação do Santos. "A impressão que eu tenho é que ele (Luis Felipe) foi puxado, mas não deu para ver acontecer. Até agora eu não sei qual foi o motivo real do pênalti, mas o árbitro estava muito perto", afirmou.

Raphael Claus tem dado sorte para o Santos neste ano. Foi ele que apitou a decisão do Campeonato Paulista, que garantiu o título para o clube alvinegro contra o Audax. No Campeonato Brasileiro, ele comandou, além do clássico deste domingo, a vitória do time da Baixada Santista contra o São Paulo por 3 a 0, no dia 26 de junho, no estádio do Pacaembu.

Mesmo com a vitória no clássico contra o Corinthians, Dorival Júnior afirmou que não pensa em ponta na tabela de classificação, devido à distância que estão dos primeiros colocados Palmeiras e Flamengo. "Ontem (sábado) estávamos 10 pontos atrás. Hoje quero apenas me manter próximos aos líderes", disse o técnico. "Em um campeonato como o nosso é difícil tirar essa vantagem".