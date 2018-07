Arbitragem é alvo de críticas tanto do São Paulo quanto do Inter

Ao menos um tema foi unanimidade no empate entre São Paulo e Internacional, por 1 a 1, no Morumbi, nesta quarta-feira. A arbitragem de Heber Roberto Lopes foi alvo de inúmeras críticas dos dois lados e saiu como grande vilã na igualdade neste confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Do lado tricolor, a reclamação se concentrou no lance do gol de Paulão, que estava claramente impedido quando desviou para o gol de Rogério Ceni. Além do zagueiro, outros dois atletas estavam em posição irregular e deixaram os são-paulinos inconformados. Segundo Luis Fabiano, Heber admitiu a falha na volta do intervalo.

"Ele admitiu, disse que é um ser humano e está sujeito a erros, mas num campeonato equilibrado como esse um erro pesa demais, como pesou, e pode custar a briga pelo título", lamentou o artilheiro.

O time colorado também se irritou com as marcações e não engoliu a expulsão de Fabrício já nos minutos finais. A opinião é a de que os erros minaram os nervos dos dois times e deixaram a partida muito mais tensa do que o habitual. "Quando o árbitro aparece muito quer dizer que não foi bem", disse Nilmar.