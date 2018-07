Arbitragem entra pressionada para Corinthians x Fluminense em Itaquera

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, no Itaquerão, em clima tenso e com a arbitragem no centro das atenções da partida. Há apenas quatro dias, as duas equipes jogaram pela Copa do Brasil e o clube carioca reclamou muito da atuação do juiz Rodolpho Toski Marques, além de criticar o comando da CBF. Pelas redes sociais, o Corinthians ironizou as queixas do adversário.

Para o jogo deste domingo, o árbitro sorteado pela CBF foi Anderson Daronco. O gaúcho tem fama de disciplinador e costuma se impor em campo, sem dar muito espaço para as reclamações dos jogadores. Neste Campeonato Brasileiro, ele já apitou o jogo do Corinthians contra o Coritiba, no Itaquerão, no dia 4 de junho.

O Fluminense, no entanto, também não gostou muito da escolha de Daronco. A diretoria reclama principalmente da atuação do juiz na semifinal da Copa do Brasil de 2015, contra o Palmeiras.

No jogo de quarta-feira, o Fluminense reclamou de dois pênaltis não marcados, da não expulsão de Fagner, do gramado molhado e até da atuação dos gandulas. O juiz ainda anulou corretamente três gol impedidos do Flu. “Viemos jogar em um estádio lindo, o Corinthians está de parabéns, mas sempre jogamos contra 12”, criticou o presidente do Fluminense, Peter Siemsen. “Foi uma vergonha. Acorda, CBF!”

Segundo o Flu, são históricos os erros a favor do Corinthians nas partidas no Itaquerão. A lista de reclamações inclui o Brasileiro de 2014, após um gol de Henrique ser anulado, e o Nacional do ano passado, quando um gol de Cícero também não foi validado pela arbitragem.

O Corinthians retrucou e escreveu #SemMiMiMi na conta do clube no Twitter ao comentar a eliminação do time carioca. Já o presidente Roberto de Andrade tratou de colocar panos quentes e negou qualquer tipo de pressão na arbitragem.

O meia Giovanni Augusto, porém, relembrou até o lance entre Elias e Gum, no primeiro turno, quando o corintiano levou a pior. “Não vi nada de absurdo, todos gols estavam impedidos. No meu ponto de vista, não foi pênalti, lance normal de contato. Podemos lembrar o caso do Elias, que sofreu falta do Gum e ficou com fratura. Eles estão querendo criar ambiente favorável”, disse o jogador.

Assim como na quarta-feira, a partida de hoje também é decisiva para Corinthians e Fluminense. Apenas um ponto separa as duas equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro (40 a 41), com vantagem para o Alvinegro.

TORCIDA

Como punição imposta pelo STJD por causa de uma confusão entre torcedores no clássico com o Palmeiras, o setor Norte do Itaquerão estará interditado hoje. Assim, o clube deslocou as organizadas para o setor Leste, no centro do gramado, mas o público deve ser inferior a 20 mil pagantes. “Torcida faz toda diferença. Sem dúvida é o nosso 12º jogador, nos motiva, tira algo a mais quando a gente precisa”, disse Giovanni Augusto.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e G. Arana; Camacho; Marquinhos Gabriel, G. Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero. Técnico: Fábio Carille.

FLUMINENSE: Júlio César; W. Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Pierre, Cícero e G. Scarpa; Wellington e Marco Junior. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Anderson Daronco (RS).

Local: Itaquerão.

Horário: 16h.

Transmissão: Pay-per-view.