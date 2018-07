Arbitragem tirou pontos do Corinthians, afirma Cássio

O goleiro Cássio reconheceu que o Corinthians fez um jogo ruim diante do Flamengo, mas não poupou a arbitragem de Sandro Meira Ricci na derrota por 1 a 0, domingo, no Maracanã. "Se não tivesse errado, o jogo poderia ter sido 0 a 0", reclamou o jogador.

Sandro Meira Ricci, único árbitro brasileiro que apitou na Copa do Mundo, teria cometido dois equívocos durante a vitória do Flamengo no domingo. Eduardo da Silva estava impedido no lance do gol de Wallace, que definiu o placar do jogo. Além disso, ele interpretou que Fagner colocou a mão dentro da área e marcou pênalti - Cássio, no entanto, pegou a cobrança de Eduardo da Silva e evitou que o placar ficasse 2 a 0.

"Não vejo perseguição, mas já é a segunda, terceira vez", disse Cássio, ressaltando que o Corinthians teria sido prejudicado em outros jogos do Brasileirão. "A gente treina para não errar, mas aí vem o árbitro e erra. Perdemos pontos que podem ser importantes na disputa."

O Corinthians volta a campo na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O time recebe o Chapecoense no Itaquerão. Em quarto lugar, a equipe do técnico Mano Menezes precisa da vitória para se manter no G4. O lateral-direito Fagner, suspenso, é desfalque.