Árbitro acusado de racismo por Ramires é inocentado

O jogador disse que ouviu Clattenburg dizer ao seu companheiro de time John Obi

Mikel que "calasse a boca, macaco" durante o clássico do último dia 28 de outubro, entre a equipe de Londres e o Manchester United.

A FA informou que "concluiu suas investigações sobre a suposta má conduta de Mark Clattenburg" e avisou que "não aplicará ação disciplinar contra o árbitro". A entidade esclareceu ainda que o meia nigeriano Mikel não ouviu a alegada frase de tom racista denunciada por Ramires, mesmo estando mais próximo ao juiz do que o próprio brasileiro naquele momento de discussão.

O jogo no qual Ramires alega que Clattenburg agiu de maneira racista terminou com vitória do Manchester United, por 3 a 2, no Stamford Bridge, em Londres, graças a um gol irregular marcado pelo mexicano Chicharito Hernandez, que estava impedido. Antes disso, a equipe visitante abriu 2 a 0 com gols de Davis Luiz (contra) e Van Persie, enquanto Mata e justamente Ramires marcaram pelo Chelsea e garantiram o empate parcial ao Chelsea.