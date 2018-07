Árbitro ajuda, Juventus vence fora e segue líder

A confusão do árbitro começou aos 25 minutos do primeiro tempo. Foi quando Bergessio pegou o rebote de uma bola na trave e mandou para as redes. O árbitro deu o gol, mas depois conversou com o bandeirinha e decidiu marcar impedimento. A posição do argentino (um dos sete do time titular), porém, era legal.

Novo erro no gol da Juventus, marcado pelo volante Vidal, aos 12 minutos da segunda etapa. Bendtner recebeu na área e bateu para o gol. Andujar defendeu e o chileno fez no rebote. O problema é que o dinamarquês, quando recebeu a bola na área, estava em ligeira posição de impedimento.

Outro grande a vencer na rodada foi a Inter de Milão, que visitou o Bologna e fez 3 a 1, chegando à sua quinta vitória consecutiva no Italiano. Ranocchia foi o único a marcar no primeiro tempo. Milito ampliou, Cherubin descontou e Cambiasso fechou a contagem para o time de Milão, que, concorrendo com o Catania, usou seis argentinos na partida.

Com a vitória, a Inter de Milão assumiu provisoriamente o segundo lugar do Italiano, com 21 pontos, quatro a menos que a líder Juventus. O Napoli, que joga em seguida contra o Chievo, tem 19 e pode recuperar a posição.

Quarta colocada, a Lazio perdeu fora de casa para a Fiorentina, com gols de Ljajic e Luca Toni, nos acréscimos do primeiro e do segundo tempo, respectivamente. O time florentino agora é o quinto, com 15 pontos, três a menos que os romanos.

Também neste domingo, o Parma venceu o Torino por 3 a 1 em Turim e ultrapassou o rival, assumindo a 12.ª colocação, saindo da zona de rebaixamento. Em Gênova, a Sampdoria perdeu do Cagliari por 1 a 0. Mesmo com um jogador expulso, a Atalanta segurou um empate em 0 a 0 com o Pescara, fora de casa.