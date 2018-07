Árbitro brasileiro apitará a decisão da Copa América

Nesta Copa América, o árbitro apitou duas partidas. A primeira foi o empate sem gols entre Argentina e Colômbia, em Santa Fé, pela segunda rodada do Grupo A. Depois, comandou o duelo entre Chile e Peru, pela terceira rodada do Grupo C, que aconteceu em Mendoza e foi vencido pelos chilenos por 1 a 0. Neste jogo, expulsou um jogador de cada seleção: o peruano Carmona e o chileno Beausejour.

Em 2009, Salvio Spínola trabalhou em um jogo de cada finalistas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, que foi realizada da África do Sul. Em setembro, foi até Assunção para apitar a partida que o Paraguai derrotou a Argentina, por 1 a 0, e se classificou ao Mundial. Um mês depois, esteve em Quito na vitória do Uruguai sobre o Equador por 2 a 1.