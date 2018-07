Árbitro criticado pelo São Paulo vai apitar Argentina x Brasil nas Eliminatórias O paraguaio Antonio Arias, que faz parte do quadro da Fifa desde 2005, será o árbitro do clássico entre Argentina e Brasil, dia 12 de novembro, no Monumental de Nuñez, pela 12.ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A Conmebol anunciou nesta sexta-feira a escala das duas próximas rodadas e definiu também José Buitrago, da Colômbia, como juiz de Brasil x Peru.