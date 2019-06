Árbitro da final da última Copa do Mundo vai apitar Brasil x Bolívia nesta sexta

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta terça-feira quem será o árbitro da estreia do Brasil na Copa América, nesta sexta, contra a Bolívia. O designado para trabalhar na partida no estádio do Morumbi, em São Paulo, será o argentino Nestor Pitana, de 43 anos, nome de destaque na arbitragem internacional e responsável por atuar em partidas importantes da última Copa do Mundo, como a abertura (Rússia x Arábia Saudita) e a final (França x Croácia).

Pitana está no quadro de árbitros da Fifa desde 2010 e tem duas Copas no currículo. No Mundial do Brasil, em 2014, o argentino trabalhou em quatro partidas - a principal delas o confronto no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, entre França e Alemanha, pelas quartas de final. Já na Rússia, no ano passado, ele atuou em cinco compromissos. O árbitro também trabalhou na Copa América do Chile, em 2015.

Antes de ser árbitro, Pitana se formou em educação física e trabalhou em variadas funções, desde esportista em times de futebol e basquete, como também segurança de casa noturna, socorrista e até participou como ator em um filme argentino chamado "La Furia", lançado em 1997.

Além dele, estão escalados para o jogo de abertura, no Morumbi, outros dois assistentes argentinos: Hernán Maidana e Juan Belatti. O quarto árbitro será o equatoriano Roddy Zambrano. Já no comando do árbitro de vídeo (VAR) estará o argentino Patricio Loustau.

A Conmebol já definiu ainda quem vai apitar outros dois jogos da primeira rodada. O encontro neste sábado entre Venezuela e Peru, em Porto Alegre, terá o comando do colombiano Wilmar Roldán. No mesmo dia, em Salvador, Argentina e Colômbia se enfrentam na Arena Fonte Nova com a direção do chileno Roberto Tobar. A arbitragem brasileira terá como representantes na Copa América o paulista Raphael Claus, o goiano Wilton Pereira de Sampaio e o gaúcho Anderson Daronco.