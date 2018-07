Árbitro da final de 2010 vai apitar Brasil x Chile, no Mineirão

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que o inglês Howard Webb será o árbitro da partida entre as seleções do Brasil e do Chile, sábado, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E, se depender do retrospecto recente do juiz de 42 anos, a equipe brasileira tem boas chances de conquistar a vitória em Belo Horizonte. Afinal, foi ele quem apitou o duelo contra os mesmos chilenos no Mundial de 2010, na África do Sul, também pelas oitavas de final, que foi vencido pelo Brasil por 3 a 0.

Em 2010, Webb se notabilizou por apitar outra partida. O inglês foi o árbitro da final da Copa, em que a Espanha derrotou a Holanda por 1 a 0, em duelo definido apenas na prorrogação. Além disso, ele possui um currículo vasto, que incluiu a decisão da Liga dos Campeões da Europa de 2012 e participações na Eurocopa de 2008 e de 2012, além da Copa das Confederações de 2009 e de 2013 - no ano passado, apitou a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o México em Fortaleza.

Antes da partida entre Brasil e Chile, Webb já trabalhou nesta Copa do Mundo, na vitória da Colômbia sobre a Costa do Marfim, por 2 a 1, no dia 19 de junho, em Brasília, pelo Grupo C. Naquela oportunidade, ele deu dois cartões amarelos, ambos para jogadores da seleção africana.

A seleção brasileira jogará neste sábado com quatro jogadores "pendurados" com um cartão amarelos, sendo três deles titulares: o atacante Neymar, o volante Luiz Gustavo e o zagueiro e capitão Thiago Silva. O volante Ramires é o outro, mas deverá ficar no banco de reservas. Qualquer um desses que for advertido, cumprirá suspensão automática nas quartas de final, desde que o Brasil elimine o Chile.