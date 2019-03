Árbitro de dérbi polêmico vai apitar jogo entre São Paulo e Palmeiras

O jogo entre São Paulo e Palmeiras, sábado, pelo Campeonato Paulista, terá como árbitro Thiago Duarte Peixoto, de 40 anos. O professor de educação física voltará a apitar um clássico dois anos depois de ter cometido um erro no Estadual de 2017, quando em uma partida entre Corinthians e Palmeiras, expulsou por engano um jogador do time alvinegro.

Naquela ocasião, em fevereiro de 2017, o Corinthians ganhou por 1 a 0 do Palmeiras, com gol de Jô, em um clássico polêmico na Arena Corinthians. Ainda no fim do primeiro tempo, o árbitro confundiu Maycon com Gabriel após lance de falta no atacante Keno. Peixoto decidiu punir Gabriel com a expulsão, mas era na verdade Maycon quem havia derrubado o palmeirense.

O árbitro assumiu o erro depois da partida. Bastante abatido, disse em entrevista que torcia para ter uma nova chance na carreira e não ficar marcado pelo equívoco. "Espero, com muita fé e com muita força de vontade, poder seguir a minha carreira como segue todo mundo quando comete algum equívoco no trânsito, quando comete um equívoco e não faz um gol, que comete equívoco em uma palavra errada de um jornalista", afirmou.

Após ficar suspenso, ele passou pelo programa de reciclagem de árbitros promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e aos poucos retomou a carreira. Neste Campeonato Paulista ele teve uma reação curiosa antes do jogo entre Santos e Oeste, no Pacaembu. Peixoto vibrou com a melhora do gramado depois de uma forte chuva adiar o início da partida em mais de uma hora.

A partida de sábado no Pacaembu tem peso decisivo para São Paulo e Palmeiras. A equipe do Morumbi precisa ganhar para não ser ultrapassada por concorrentes diretos e ser superada na classificação. Já o time alviverde, confirma a vaga na próxima fase caso derrote o rival.