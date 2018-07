Árbitro de França x Bélgica já validou gol de mão que eliminou o Brasil na Copa América

A Fifa anunciou que o uruguaio Andrés Cunha será o árbitro da partida entre França x Bélgica, pela semifinal da Copa do Mundo da Rússia, nesta terça-feira, em São Petersburgo. O árbitro de 41 anos coleciona polêmicas e maior delas fez com que a seleção brasileira fosse eliminada da Copa América de 2016.

Cunha validou um gol de mão marcado por Ruidiaz, que sacramentou a vitória do Peru por 1 a 0 sobre o Brasil, resultado que culminou na eliminação do time brasileiro, que era comandado pelo técnico Dunga.

Na jogada, Ruidiaz recebeu cruzamento da direita e claramente mandou a bola para as redes com o braço, para a revolta dos jogadores brasileiros. Cunha chegou a consultar seus auxiliares e após alguns minutos, validou o gol, aos 29 minutos do segundo tempo.

No Uruguai, Cunha chegou a ser proibidio de apitar jogos do Peñarol. Nesta Copa, porém, ele não chegou a se envolver em nenhum lance polêmco nos dois jogos em que apitou. Ele esteve presente na vitória da França por 2 a 1 sobre a Austrália e da vitória da Espanha sobre o Irã por 1 a 0.