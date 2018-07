Árbitro de Palmeiras x Santa fez apenas um jogo pela Série A

O presidente Paulo Nobre foi até a sede da CBF nesta sexta-feira para pedir maior atenção com a arbitragem e árbitros mais experientes em jogos do Palmeiras. O pedido foi feito depois do anúncio dos árbitros da rodada, mas o fato é que o comandante do apito neste sábado, na partida entre Palmeiras x Santa Cruz, não é dos mais experientes, pelo menos em jogos da Série A.

Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, é aspirante ao quadro da Fifa e formado em 2002, entretanto, apitou apenas um jogo em toda a carreira válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Foi na segunda rodada deste ano, na vitória da Chapecoense por 3 a 1 sobre o América-MG. Ele também foi ápitou duas partidas pela Série B (Oeste 1 x 0 Criciúma e Joinville 1 x 1 Londrina).

Nesta temporada, ele ainda foi quarto árbitro da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Corinthians, na quinta-feira. No Brasileiro do ano passado, também atuou como quarto árbitro em diversos jogos e apitou alguns confrontos válidos pela Série B e Série C. Nos anos anteriores ele também trabalhou como árbitro assistente, inclusive em jogos do Palmeiras.

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, junto com o diretor executivo, Alexandre Mattos, foi até o Rio de Janeiro nesta sexta-feira para se reuniu com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e com o presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Corrêa, para pedir maior atenção e a diminuição de erros da arbitragem em jogos do Palmeiras.