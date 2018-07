Árbitro de jogo entre Palmeiras e Inter pode ser punido pelo STJD

SÃO PAULO - A confusão no jogo entre Internacional e Palmeiras, no último sábado, ainda gera muita discussão e pode acabar com punição ao árbitro Francisco Carlos Nascimento. O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmidt, admitiu que dependendo do conteúdo completo da súmula do jogo, o árbitro pode ser denunciado.

"A versão eletrônica é reduzida. Na original, o juiz tem de relatar na súmula que houve a paralisação, explicar a confusão e os motivos dos minutos de acréscimos. Se não tiver essas informações, ele (árbitro) pode ser denunciado", disse o procurador. Schmidt aguarda o recebimento do documento antes do final desta semana.

A súmula divulgada na tarde de segunda-feira no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não é a completa. A entidade decidiu que passará a ser publicada apenas uma súmula eletrônica, com as informações principais do jogo. A versão original, escrita à mão pelo árbitro, passará a ser conferidas apenas pela CBF, pelo STJD e Comissão de Arbitragem.

Polêmicas à parte, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Inter, no Beira-Rio, e permaneceu com 32 pontos e na 18.ª colocação. O time alviverde volta a campo no domingo, para enfrentar o Botafogo, em Araraquara.