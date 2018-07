Árbitro de jogo entre São Paulo e Bahia diz ter sido intimidado por dirigente

João Batista de Arruda, árbitro do jogo entre Bahia e São Paulo, domingo, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, relatou na súmula da partida que foi intimidado pelo presidente do clube baiano, Marcelo Sant'Ana. No lance do segundo gol da vitória do Bahia por 2 a 1, aos 43 minutos do primeiro tempo, Zé Rafael estava impedido. Na sequência da jogada, Régis tocou para Mendoza fazer o gol. Já nos acréscimos da etapa inicial, o São Paulo marcou de pênalti. Jean derrubou Lucas Pratto dentro na área e Hernanes diminuiu.

"Cumpro informar que no intervalo da partida, a equipe de arbitragem indo em direção ao vestiário na zona mista, fomos abordados pelo presidente da equipe do Bahia sr. Marcelo Sant'Ana, que de forma incisiva e intimidadora, nos acompanhou até a porta do vestiário proferindo as seguintes palavras para o sexteto de arbitragem "nós só queremos correção! não queremos ser beneficiados!" proferindo as palavras por diversas vezes", escreveu o árbitro.

Ainda de acordo com João Batista de Arruda, na volta para o segundo tempo a equipe de arbitragem foi novamente alvo de críticas dirigente, que chegou a mencionar seu relacionamento com Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Todos os integrantes do sexteto de arbitragem (árbitro, assistentes 1 e 2, quarto árbitro e assistentes adicionais 1 e 2) são filiados à Ferj.

"Na saída do vestiário de arbitragem quando o sexteto se encaminhava para o campo de jogo novamente na zona mista, o referido presidente continuou proferindo as seguintes palavras:"jogo desses não pode ter equívocos! eu conheço o dr. Rubens Lopes presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro", relatou Arruda.