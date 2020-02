Árbitro de São Paulo x Novorizontino é escalado para jogo da Copa do Brasil

Afastado de suas funções pela Federação Paulista de Futebol após erros considerados "inaceitáveis" na partida entre São Paulo e Novorizontino, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, o árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro está escalado para o duelo entre Novorizontino e Figueirense, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil.

No Morumbi, a partida terminou empatada por 1 a 1. Flávio Ribeiro deixou de marcar dois pênaltis e ainda errou em anular dois gols feitos por Alexandre Pato. Após o jogo, o diretor de futebol Raí entrou em contato com a FPF, que afastou os membros da arbitragem para passarem por "reciclagem, apoio psicológico, técnico e físico". O árbitro foi auxiliado por Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da Silva.

Apesar da decisão da FPF, a CBF ainda não definiu nenhuma punição para o Flávio Ribeiro. A reportagem consultou o site da entidade e ele está escalado como quarto árbitro para o jogo no estádio Jorge de Biasi, mais conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte. Flávio Ribeiro também vai apitar a partida entre Ferroviária e Audax, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro feminino e será quarto árbitro no clássico entre Corinthians e Palmeiras, no domingo.

No jogo entre Novorizontino e Figueirense, a comissão de arbitragem também será composta por Emerson Ricardo de Almeida Andrade, Marcos Welb Rocha de Amorim e Luanderson Lima dos Santos.

VEJA A NOTA DA FPF SOBRE O CASO

"A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol vem a público se pronunciar sobre a arbitragem do jogo São Paulo x Novorizontino, ocorrido nesta segunda-feira.

1-) Foram identificados quatro erros capitais na arbitragem da partida: dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube;

2-) Prontamente, após o jogo, a Comissão de Arbitragem conversou com a equipe do jogo, que admitiu os erros e se desculpou por eles;

3-) Nesta manhã, após reunião, esta Comissão decidiu afastar os membros da equipe de arbitragem da partida por considerar que os erros cometidos são inaceitáveis. Todos os membros da equipe passarão por reciclagem, com apoio psicológico, técnico e físico;

4-) Aos torcedores, jogadores, comissões técnicas e dirigentes dos clubes, lamentamos os erros cometidos por esses profissionais. Reiteramos que a Comissão de Arbitragem da FPF trabalha para que as partidas ocorram com a menor interferência da arbitragem, apenas para mediar um grande espetáculo: o futebol protagonizado por seus atletas. Erros eventuais acontecem com todos. Mas erros crassos não são admitidos e deverão ser corrigidos."