Árbitro de vídeo diz que Marinho sofreu 'toque de futebol' na Bombonera

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira o diálogo entre o árbitro Roberto Tobar e a cabine do VAR durante a partida entre Boca Juniors e Santos, que terminou empatada sem gols. Aos 29 minutos do segundo tempo, Marinho recebeu na área, levou uma trombada de Izquierdoz e reclamou de pênalti. O árbitro Roberto Tobar, porém, nem sequer foi chamado pelo árbitro de vídeo Juan Benitez para rever o lance no monitor.

No vídeo divulgado pela Conmebol, Juan Benitez diz para Roberto Tobar seguir o lance e justifica. "Toque de futebol". A cabine do VAR analisa a jogada por pouco mais de um minuto (veja no vídeo abaixo).

Após a partida na Bombonera, Marinho reclamou de pênalti na saída do gramado. "Fui tocado dentro da área. Não sei por que árbitro não foi olhar o vídeo. Tranquilo, o importante é conseguir um resultado aqui. Poderíamos ter vencido, mas jogar contra o Boca é muito difícil. O importante é não perder. Fizemos grande jogo, queríamos a vitória, mas o empate é bom resultado e temos que fazer um grande jogo em casa", disse o atacante ao canal Fox Sports.

O técnico Cuca também achou que o pênalti deveria ter sido marcado para o Santos. "Tivemos um lance decisivo, que foi o pênalti não marcado. Marinho sofre o pênalti no alto e no chão. Poderia ter decidido a partida a nosso favor".

Ainda na noite de quarta, logo após a partida, o Santos informou que "enviará ofício à Conmebol para externar sua insatisfação com a atuação do VAR no jogo contra o Boca Juniors neste dia 6 de janeiro em La Bombonera, na Argentina". O comunicado também fala em "estranheza pela não verificação do VAR à beira do campo, no lance que Marinho foi derrubado dentro da área adversária no segundo tempo."

A Conmebol tem divulgado o diálogo dos árbitros em lances que geram polêmica nos dias seguintes às partidas. No duelo entre Boca e Santos, por exemplo, houve ainda um lance de possível toque no braço, mas a cabine do VAR também não chamou o árbitro para rever a jogada no monitor.