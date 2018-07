Árbitro de vídeo no Brasil estreia com pênalti duvidoso na final do Pernambucano

Não poderia ser mais polêmica a estreia do árbitro de vídeo no Brasil. A tecnologia foi utilizada na primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, entre Sport e Salgueiro, e determinou o empate da equipe do interior aos 48 minutos do segundo tempo do duelo contra o Sport, que vencia por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife.

O árbitro José Woshington decidiu consultar o Péricles Bassols, que acompanhava o jogo em uma unidade móvel, após o meio-campista Toty cair na área do Sport. Depois de seis minutos observando as imagens do lance com o árbitro de vídeo à beira do gramado, Woshington decidiu marcar a penalidade máxima para o Salgueiro.

Somente aos 56 minutos, oito após a falta cometida dentro da área do Sport, o atacante Jean Carlos, que havia entrado no jogo aos 28 minutos da segunda etapa, marcou para o time do sertão pernambucano. Em seguida, a partida foi encerrada.

O Sport havia saído na frente do placar com um gol do atacante André, aos 27 minutos do primeiro tempo, após uma confusão na área do Salgueiro. Ele pegou o rebote da zaga após uma cabeçada de Rithely para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Salgueiro voltou determinado a empatar a partida e o jogo foi mais equilibrado, com chances para as duas equipes. O time do interior chegou a colocar uma bola no travessão do Sport. William Lira mandou uma bomba no poste superior do goleiro Magrão. O duelo seguiu tenso até o lance polêmico, aos 48 minutos.

O jogo da volta será disputado somente em 18 de junho, um domingo, às 16 horas, no Estádio Cornélio de Barros, onde o Salgueiro manda suas partidas. A distância da data ocorre devido ao excesso de jogos no calendário do Sport.

O clube disputa simultaneamente a Copa do Nordeste (está na final do torneio contra o Bahia), a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Caso ocorra um novo empate, a decisão do Estadual em Pernambuco será na cobrança de pênaltis.