Árbitro diz que houve 'trabalho em equipe' ao anular gol

SÃO PAULO - A anulação do gol marcado por Barcos pelo trio de arbitragem causou a revolta entre jogadores e comissão técnica do Palmeiras, ao fim da derrota por 2 a 1 para o Internacional, na noite de sábado.

A indignação não foi pela invalidação do lance, já que todos admitiram que realmente o atacante cometeu um ato irregular, mas sim, pelo fato do árbitro Francisco Carlos Nascimento validar e depois anular o gol.

A reclamação dos palmeirenses é que o árbitro anulou a jogada porque ficou sabendo que as emissoras de televisão que transmitiram o jogo mostrou claramente a jogada irregular. O árbitro teria sido avisado do erro pelo delegado da partida Gerson Baluta. A atitude foi classificada de "sem-vergonhice" pelo técnico Gilson Kleina.

Em entrevista à TV Bandeirantes, o árbitro Francisco Carlos Nascimento disse que não poderia falar por recomendação da Comissão Nacional de Arbitragem, mas afirmou que a decisão foi "um trabalho de equipe".

Irritado com a postura do árbitro, o Palmeiras prometeu acionar a CBF para reverter a marcação. Em seu blog, o diretor jurídico do Palmeiras, Piraci Oliveira, afirmou que o clube vai lutar até o fim para conseguir comprovar que alguém de fora do jogo avisou a arbitragem, após ver o lance na TV e tentará a anulação da partida.