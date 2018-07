Árbitro é suspenso por 100 dias por expulsar David Braz em clássico

O árbitro Flávio Rodrigues Guerra foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e levou um gancho de 100 dias de suspensão, além de ser multado de R$ 1 mil por erro na partida entre Corinthians e Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro. No jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 em Itaquera.

Flávio Rodrigues Guerra foi denunciado por dupla infração ao expulsar equivocadamente o atleta David Braz, do clube santista. O árbitro foi julgado na sexta, dia 27 de novembro, pela Quinta Comissão Disciplinar do STJD. A decisão, proferida por unanimidade dos votos, cabe recurso.

No lance capital, Love foi derrubado dentro da área pelo lateral do Santos, Zeca, e Flavio Rodrigues não marcaria sem a ajuda do bandeirinha. Houve uma certa indecisão. E nos protestos dos santistas quem foi expulso foi David Braz e não o autor do pênalti.