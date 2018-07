Árbitro erra e Vasco só empata com o Barra Mansa em São Januário

Um erro de arbitragem impediu a vitória do Vasco sobre o Barra Mansa, na noite desta quarta-feira, em São Januário. As duas equipes empataram por 1 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Já nos acréscimos do segundo tempo, Marcinho completou cruzamento e fez o gol que seria o da virada do Vasco. Mas equivocadamente foi assinalado impedimento no lance. Com o resultado, o Vasco ficou em quarto lugar e pode deixar o G4 nesta quinta, se o Flamengo vencer o Boavista, no Maracanã.

Com muito mais volume de jogo, o Vasco errava em demasia e não conseguia chegar à área do adversário. Em todo o primeiro tempo, criou apenas uma oportunidade, numa jogada individual de Marcinho. O goleiro Thiago Leal se esticou e evitou o gol.

O Barra Mansa atuava nos contra-ataques e num deles Leandro Teixeira obrigou Martín Silva a fazer grande defesa. O visitante não se intimidava por atuar fora de casa e demonstrava personalidade. A defesa se antecipava bem e exercia forte marcação. O empate no intervalo foi recebido com vaias pelos vascaínos, convictos de que assistiriam a uma goleada em São Januário.

O Vasco voltou mais aceso no segundo tempo e criou algumas chances no início. Mas, para surpresa de sua torcida, foi o Barra Mansa que abriu o placar, num chute preciso de Vitinho de fora da área. A bola encobriu Martín Silva.

A impaciência da equipe do Vasco impedia jogadas mais agudas. Abusava dos cruzamentos sobre a área e dos longos lançamentos. Mas nada surtia efeito. O Barra Mansa continuava perigoso nos contra-ataques e esteve próximo de marcar o segundo gol.

Numa bobeada da zaga do time do interior, no entanto, Rafael Silva empatou, de cabeça. Ele aproveitou cobrança de falta de Bernardo e surgiu livre na área. Já nos acréscimos, ocorreu o lance polêmico, em que Marcinho fez o gol e a arbitragem errou ao dar impedimento.

REFORÇO

Poucas horas antes do jogo desta quarta-feira à noite, o Vasco oficializou a contratação do atacante Gilberto. O clube informou que concretizou a transferência do jogador para São Januário. O atleta, que já treina na equipe desde o mês passado, foi cedido por empréstimo pelo Toronto, do Canadá. Ele assinou contratado para defender a equipe até dezembro deste ano, sendo que o acordo prevê a opção de compra ao final do compromisso.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 1 BARRA MANSA

VASCO - Martín Silva; Nei, Luan, Anderson Salles e Christiano (Lorran); Guiñazu, Serginho (Julio dos Santos), Montoya (Rafael Silva), Bernardo e Marcinho; e Thalles.

Técnico: Doriva.

BARRA MANSA - Thiago Leal; Dudu, Rômulo, Thiagão e Walace; Audren, Leandro Teixeira, Diogo e Vitinho (Sena); Jefferson (André Duarte) e Erick Foca (Yogo).

Técnico: Manoel Neto.

GOLS - Vitinho, aos 7, e Rafael Silva, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walace, Lorran e Thiagão.

CARTÕES VERMELHOS - Bernardo e André Duarte.

ÁRBITRO - Raphael Silvano.

RENDA - R$ 69.635,00.

PÚBLICO - 4.077 pagantes.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).