Árbitro ex-desafeto do Palmeiras vai apitar jogo no próximo domingo

O gaúcho Anderson Daronco será o árbitro do jogo entre Palmeiras e Chapecoense, no domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O professor de educação física de 35 anos foi sorteado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã deste terça-feira, no Rio, e terá o apito na partida que pode dar o título nacional ao clube paulista, que precisa somente de um empate para se sagrar campeão.

Escolhido o melhor árbitro da última edição do Brasileiro e integrante do quadro da Fifa, Daronco se envolveu em uma polêmica com o Palmeiras durante jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2014. Na ocasião, depois de um empate em 2 a 2 com o Flamengo, no Pacaembu, o Alviverde criticou o trabalho do gaúcho em nota oficial ao alegar erro em não marcar um pênalti e ao não assinalar toque de mão no lance do gol adversário.

"A intenção da Sociedade Esportiva Palmeiras é que os árbitros envolvidos na partida possam ser submetidos a um período de reciclagem, estudos e aprimoramento profissional, para evitar que cometam novos erros e influenciem resultados de outras partidas", diz trecho da nota. A diretoria enviou protesto formal à CBF para pedir que Daronco não apitasse mais os jogos do time.

Após a polêmica, o gaúcho apitou mais nove partidas do Palmeiras, com seis vitórias do clube paulista, dois empates e uma derrota. O último jogo em que Daronco trabalhou foi na 35ª rodada, semana passada. Em Florianópolis, o Figueirense empatou com o Corinthians em 1 a 1.