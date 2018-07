Árbitro inglês dá cinco cartões vermelhos em vestiário

"Eu não posso acreditar no que aconteceu", afirmou o técnico do Bradford, Phil Parkinson, à BBC. Três jogadores do time receberam cartões vermelhos após a derrota de 2 a 1 em casa, na noite de terça-feira.

"Nunca estive em uma situação em que o árbitro entra no vestiário, pega os jogadores de lado e os expulsa. Ele não me deixava entrar."

Seis jogadores do Crawley e um do Bradford foram advertidos durante a partida, enquanto que Andrew Davies, do Bradford e que foi expulso, enfrenta agora uma suspensão de cinco jogos por ter sido expulso duas vezes antes nesta temporada.

(Reportagem de Alan Baldwin)