Árbitro manda pênalti voltar e expulsa Wellington em jogo-treino do São Paulo

O árbitro Leandro Bizzio Marinho foi o maior destaque do jogo-treino entre os reservas do São Paulo e o Nacional, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Ele mandou voltar um pênalti cobrado pelo time visitante e expulsou o volante Wellington, após falta mais violenta durante a atividade.

No primeiro lance em que chamou a atenção, o juiz mandou voltar penalidade cobrada por Piraju e defendida por Renan Ribeiro. Marinho alegou que o goleiro são-paulino se adiantou antes da cobrança. Na segunda tentativa, Felipe Piraju marcou o gol do Nacional. O jogo-treino terminou empatado por 1 a 1. Jean Carlos balançou as redes pelo São Paulo.

Na segunda parte da atividade, Marinho exibiu o cartão vermelho direto a Wellington por conta de um carrinho no meio-campo. Apesar do inesperado tanto da jogada quando da reação do árbitro, o jogo-treino foi encerrado em clima cordial entre o jogador e o juiz, que ainda mostrou cartão amarelo para Luiz Araújo, também do São Paulo.

O time da casa foi escalado com Renan Ribeiro; Auro, Lugano, Douglas e Matheus Reis; Wellington, Daniel e Jean Carlos; Luiz Araújo, Robson e Gilberto. No decorrer da atividade, Lugano foi substituído por Lucão.

O meia Michel Bastos não participou da atividade porque foi liberado pela diretoria, em razão de problemas familiares.

Nesta sexta-feira, o técnico Ricardo Gomes dá sequência ao trabalho de preparação da equipe para a partida contra o América-MG, no Independência, na segunda-feira, encerrando a 33ª rodada do Brasileirão.