Árbitro morre após cabeçada de jogador no México

O futebol mexicano ficou em luto no último final de semana, após uma tragédia em um campeonato amador. Em duelo entre Canarios e Lindavista, o jogador Ruben Rivera Vázquez se irritou por ser expulso e desferiu uma cabeçada no rosto do árbitro Victor Trejo, que morreu.

Aos 59 anos, o juiz desmaiou depois da agressão. Levado ao hospital com hemorragia e traumatismo craniano, ele faleceu antes de chegar ao local. Ao saber da gravidade, o atleta fugiu de carro e ainda não foi encontrado.

Integrante do Colégio de Árbitros de Pachuca, Alejandro Monzalvo condenou as condições de trabalho do futebol amador no país. "Se um jogador te agridem não tem como detê-lo e estamos conscientes disto", disse ao El Universal. No México, os árbitros recebem um salário entre 300 e 500 pesos (R$ 52 e 87).