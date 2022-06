Árbitro é espancado até a morte após expulsar jogador durante partida em El Salvador

Um caso de violência chocou o mundo do futebol no último domingo. O árbitro Jose Arnolda Amaya, de 63 anos, foi espancado até a morte após mostrar o pelo jogador Juan Manuel Cruz Lorenzana após mostrar o cartão vermelho ao atleta, durante uma partida de futebol no Estádio de Toluca, em El Salvador. Segundo o jornal local El Clarín, o juíz teria sido derrubado com um chute no peito e agredido com diversos golpes até ficar inconsciente.

Segundo a publicação, Amaya chegou a ser socorrido, mas morreu no caminho para o Hospital Zacamil, na capital São Salvador. A causa do óbito foi uma hemorragia interna. Na segunda-feira, a Federação Salvadorenha de Futebol (FESFUT) divulgou uma nota repudiando veemente o episódio.

"Como federação, repudiamos todos os atos de violência que estão ocorrendo nos diferentes cenários esportivos do país", escreveu a entidade. "A FESFUT se une a dor que atinge a sua estimada família."

Lorenzana estava foragido desde o fim da partida, mas foi preso nesta terça-feira, na colônia de Miramonte. Em seu perfil no Twitter, a Polícia Nacional Civil publicou uma foto do jogador preso com a legenda "nenhum crime ficará impune".

Juan Manuel Cruz Lorenzana, fue capturado por el homicidio del árbitro José Arnoldo Amaya en la colonia Miramonte, San Salvador. Cruz, golpeó a la víctima y lo lesionó hasta causarle la muerte, el hecho ocurrió el pasado domingo en la cancha Toluca. Ningún crimen quedará impune pic.twitter.com/BXuHfdIiLJ — PNC El Salvador (@PNCSV) June 14, 2022

"Este é um ato de intolerância, como muitas manifestações de violência que existem em todo o mundo em torno deste esporte, que a maioria gosta, mas que não reflete El Salvador que merecemos", disse Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e da Segurança Pública do país da América Central.

Amaya pertencia há mais de 20 anos à Associação Nacional de Árbitros de El Salvador (AAFES), e dirigiu em torneios coloniais, colegiados e Liga Amadora na ADFA SAN SALVADOR. Ele foi enterrado nesta terça-feira em Soyapango, cidade da Região Metropolitana de São Salvador.