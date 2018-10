Árbitro na Copa do Mundo comanda o VAR na final da Copa do Brasil

Introduzido nas quartas de final da Copa do Brasil, o árbitro assistente de vídeo (VAR, sigla em inglês) na grande decisão da competição, entre Corinthians x Cruzeiro, será comandado por Wilton Pereira Sampaio. O árbitro goiano integrante do quadro da Fifa representou o País na videoarbitragem durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Já em campo, Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, apitará o duelo dentro de campo. A escolha foi definida na última segunda-feira, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida acontecerá nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Dono de cinco troféus da competição, o Cruzeiro venceu o jogo de ida por 1 a 0 e garante o hexa com um empate. O time paulista precisa ganhar por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que na atual edição não há a regra do gol fora de casa para efeito de desempate.

Os auxiliares de Wagner do Nascimento Magalhães nesta finalíssima serão Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, também do Rio, e Bruno Boschilia, do Paraná. Jean Pierre Gonçalves Lima, será o suplente.

Em jogos apitados por Wagner do Nascimento Magalhães nos últimos três anos, o Corinthians está invicto. Foram oito no total, com quatro vitórias e quatro empates. Na atual edição da Copa do Brasil, ele trabalhou na vitória do time alvinegro sobre a Chapecoense por 1 a 0 no confronto de volta das quartas de final.

O Cruzeiro tem retrospecto pior com este árbitro. Em nove partidas de 2016 para cá foram duas vitórias, três empates e quatro derrotas. O juiz apitou o empate com o Palmeiras por 1 a 1, no Mineirão, na volta das semifinais da Copa do Brasil deste ano. A partida ficou marcada pela briga generalizada logo após o término do duelo.

Retrospecto do Corinthians: 4v, 4e.

Corinthians 1 x 1 Atlético MG - 1/09/2018 (Brasileirão)

Corinthians 1 x 0 Chapecoense - 1/08/2018 (Copa do Brasil)

Corinthians 2 x 2 Atlético-MG - 26/11/2017 (Brasileirão)

Atlético-PR 0 x 1 Corinthians - 8/11/2017 (Brasileirão)

São Paulo 1 x 1 Corinthians - 24/09/2017 (Brasileirão)

Internacional 1 x 1 Corinthians - 12/04/2017 (Copa do Brasil)

Corinthians 2 x 1 Santa Cruz - 25/06/2016 (Brasileirão)

Corinthians 2 x 1 Coritiba - 4/06/2016 (Brasileirão)

Retrospecto do Cruzeiro: 2v, 3e, 4d.

Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras - 26/09/2018 (Copa do Brasil)

Cruzeiro 1 x 2 Santos - 15/08/2018 (Copa do Brasil)

Cruzeiro 0 x 2 São Paulo - 29/07/2018 (Brasileirão)

Internacional 0 x 0 Cruzeiro - 29/04/2018 (Brasileirão)

Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG - 22/10/2017 (Brasileirão)

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio - 23/08/2017 (Copa do Brasil)

Bahia 1 x 0 Cruzeiro - 8/06/2017 (Brasileirão)

Cruzeiro 0 x 0 Chapecoense - 16/10/2016 (Brasileirão)

Botafogo 2 x 5 Cruzeiro - 1/09/2016 (Copa do Brasil)