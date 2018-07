Árbitro Oscar Ruiz é internado após ser encontrado insconsciente em casa

BOGOTÁ - O árbitro colombiano Oscar Ruiz foi internado nesta sexta-feira em uma clínica da cidade de Villavicencio, em seu país, após passar mal e ser encontrado inconsciente em sua residência.

Autoridades locais informaram que Ruiz, considerado um dos melhores árbitros do mundo nos últimos anos pela IFFHS (Federação de História e Estatísticas do Futebol), teria tido contato com uma substância tóxica conhecida como escopolamina. A ligação para o serviço de emergência foi feita por um primo do árbitro.

Embora ainda não tenha sido divulgado um boletim médico oficial, a chefe da unidade de emergências da clínica afirmou que o estado de saúde do árbitro "está sendo estabilizado".