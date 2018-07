Árbitro paralisa jogo por ato de racismo na 4.ª divisão do Paulista

SÃO PAULO - Depois de casos de racismo em diversos torneios, de Libertadores a Copa do Brasil, do Paulistão ao Campeonato Gaúcho, agora é a quarta divisão do Campeonato Paulista que tem seu caso de injuria racial. Na partida entre Bandeirante e Vocem, sexta-feira passada, em Birigui, o técnico visitante, Antonio Carlos da Silva, o Buião, do Vocem, foi seguidamente chamado de "macaco" pela torcida local.

A denúncia consta na súmula da partida, publicada no site da Federação Paulista de Futebol nesta terça. "Informo que, aos 35 minuto de jogo, a partida foi paralisada e fui informado pelo quarto arbitro que a torcida do Bandeirantes ofendeu o técnico da equipe Vocem, Antonio Carlos da Silva, com seguintes palavras: ''Macaco filho da p... vai tomar no c..., seu macaco''. Após o incidente, informei o tenente da Policia Militar. A partida ficou paralisada por dois minutos", explicou o árbitro Wanecley Lopes da Silva.

Uma reportagem da TV Fema, de Assis, terra do Vocem, mostra claramente as ofensas. "Vai sentar preto encardido", "preto", "macaco" foram algumas das injúrias praticadas contra Buião sempre que ele se levantava do banco de reservas.

"A gente está em 2014, a evolução está tão grande e vem algumas pessoas me chamando de macaco, que sou macaco, sou macaco. É constrangedor, tem que parar, sabe", lamentou Buião, também à TV Fema. "A gente não tolera mais isso daí. A ignorância é triste".