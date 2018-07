Árbitro principal do clássico carioca recebe críticas e mensagens de apoio

SÃO PAULO - O árbitro Eduardo Cordeiro Guimarães, que apitou neste domingo o clássico entre Vasco e Flamengo, recebeu críticas e mensagens de apoio em sua página no Facebook. A partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca foi marcada por lances polêmicos e um erro grave.

Após cobrança de falta de Douglas, a bola bateu no travessão e ultrapassou a linha do gol em 33 centímetros. O árbitro assistente, Rodrigo Saraiva Castanheira, que estava próximo à jogada, não viu a bola entrar e não validou o gol vascaíno. "É impossível dizer que a sua arbitragem foi boa. Um pênalti claro, um gol que todo mundo viu que foi gol no momento do lance, além da expulsão do André Santos. Todo mundo aqui em casa estava torcendo por você. Prejudicou demais o Vasco! Tem de refletir, não tem como brigar com as imagens", disse um dos amigos de Eduardo.

Em contrapartida, o juiz foi elogiado por outras pessoas. A maioria culpou o árbitro auxiliar pelo erro cometido. "Foi lamentável a falha dos assistentes. De qualquer forma, vida que segue, faz parte do jogo e parabéns pelo trabalho", afirmou outro colega.

De acordo com Jorge Rabello, presidente da Comissão de Arbitragem do Estado do Rio, as imagens serão analisadas, mas a chance de punição é nula. Na mesma partida, Elano marcou um gol de falta para o Flamengo. A bola ultrapassou a linha por poucos centímetros, mesmo com a defesa do goleiro vascaíno Martín Silva. O lance foi validado corretamente pelo árbitro. A partida foi vencida pelo Flamengo por 2 a 1, com um gol de Gabriel nos momentos finais do jogo.