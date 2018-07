Árbitro que expulsou errado em Corinthians x Palmeiras volta a apitar na Série A

Um erro grosseiro feito pelo árbitro paulista Thiago Duarte Peixoto marcou a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, no dia 22 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Após pouco mais de seis meses, o juiz vai voltar a apitar uma partida válida pela primeira divisão, desta vez no Campeonato Brasileiro. Ele estará na partida entre Atlético Goianiense e Bahia, nesta segunda-feira, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 23.ª rodada.

O lance polêmico ocorreu por volta dos 45 minutos do primeiro tempo do clássico, quando a partida ainda estava 0 a 0. Maycon cometeu uma falta no atacante Keno. O árbitro não titubeou e aplicou o segundo cartão vermelho para Gabriel, que nem estava na jogada. O erro revoltou os corintianos, principalmente o volante expulso, que deixou o gramado chorando.

Mesmo com todos os corintianos alertando que o jogador que cometeu a falta foi outro, Thiago Duarte Peixoto manteve a decisão. O erro fez com que ele fosse afastado da arbitragem e a Federação Paulista de Futebol (FPF) anulou o cartão vermelho de Gabriel. Com o início do Brasileirão, o árbitro voltou a trabalhar, mas apitando jogos da Série B ou sendo auxiliar da Série A.

Seu último trabalho foi como bandeira no dia 21 de agosto, na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 21.ª rodada do Brasileirão. Como árbitro, comandou no dia 12 de agosto a vitória do Paraná por 1 a 0 sobre o ABC, em Curitiba, pela Série B.